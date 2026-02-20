Dua Lipa, famosa cantante britannica, ha annunciato di essere diventata la nuova ambassador globale di Bulgari. La sua nomina arriva dopo aver pubblicato il suo ultimo album e aver partecipato a eventi di moda di alto livello. La pop star si impegna ora a rappresentare i gioielli e le creazioni della maison italiana in campagne pubblicitarie e sfilate internazionali. La sua presenza rafforza il legame tra musica, moda e lusso, portando un’immagine fresca e contemporanea al marchio. Bulgari punta a consolidare la sua presenza nel settore del fashion con questa scelta.

Dua Lipa non sta solo dominando la musica, sta conquistando ufficialmente anche il mondo del lusso. La cantante britannica è stata appena nominata nuova global brand ambassador di Bulgari, e honestly, è uno di quei match che sembrano inevitabili. Se c’è qualcuno che incarna l’idea contemporanea di glamour, sicurezza e presenza scenica, è lei. Questa nomina non è solo un nuovo contratto: è la conferma definitiva che Dua è entrata nella sua ultimate luxury icon era. La nuova musa Bulgari Dua Lipa è l’incarnazione del power dressing moderno. Bulgari ha sempre scelto donne con una presenza magnetica, ma Dua rappresenta qualcosa di ancora più specifico: una nuova generazione di icone che non separano moda, musica e identità personale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dua Lipa è la nuova ambassador Bulgari: la pop star entra ufficialmente nella sua luxury era

