Dua Lipa è la nuova ambassador Bulgari | la pop star entra ufficialmente nella sua luxury era
Dua Lipa, famosa cantante britannica, ha annunciato di essere diventata la nuova ambassador globale di Bulgari. La sua nomina arriva dopo aver pubblicato il suo ultimo album e aver partecipato a eventi di moda di alto livello. La pop star si impegna ora a rappresentare i gioielli e le creazioni della maison italiana in campagne pubblicitarie e sfilate internazionali. La sua presenza rafforza il legame tra musica, moda e lusso, portando un’immagine fresca e contemporanea al marchio. Bulgari punta a consolidare la sua presenza nel settore del fashion con questa scelta.
Dua Lipa non sta solo dominando la musica, sta conquistando ufficialmente anche il mondo del lusso. La cantante britannica è stata appena nominata nuova global brand ambassador di Bulgari, e honestly, è uno di quei match che sembrano inevitabili. Se c’è qualcuno che incarna l’idea contemporanea di glamour, sicurezza e presenza scenica, è lei. Questa nomina non è solo un nuovo contratto: è la conferma definitiva che Dua è entrata nella sua ultimate luxury icon era. La nuova musa Bulgari Dua Lipa è l’incarnazione del power dressing moderno. Bulgari ha sempre scelto donne con una presenza magnetica, ma Dua rappresenta qualcosa di ancora più specifico: una nuova generazione di icone che non separano moda, musica e identità personale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Armani Beauty conquista i BAFTA: il red carpet britannico entra ufficialmente nella sua glow era
Leggi anche: In esclusiva su The Beauty: Ashton Kutcher entra nella sua villain era nella nuova serie nichilista di Ryan MurphyLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dua Lipa è il nuovo volto di Bvlgari, l'artista diventa Global Brand Ambassador; Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? Ecco gli indizi; Cosa c’entra un compositore classico del Cinquecento con Gigi D’Agostino?; Dua Lipa e Callum Turner accerchiati dai paparazzi: il video riaccende il dibattito sul diritto delle star di dire no.
Dua Lipa nuova ambasciatrice globale di BulgariDua Lipa è stata nominata global brand ambassador di Bulgari, assumendo il ruolo di volto internazionale della rinomata maison romana. L'annuncio segna un passo di rilievo sia per l'artista sia per la ... it.blastingnews.com
Dua Lipa è la nuova ambassador Bulgari: la pop star entra ufficialmente nella sua luxury eraDua Lipa non sta solo dominando la musica, sta conquistando ufficialmente anche il mondo ... msn.com
Berlino Magazine. . Dua Lipa, sul red carpet della Berlinale, accompagna Callum Turner, protagonista di Rosebush Pruning, un film sulla carta ispirato a Pugni in Tasca. La trama segue Nathan, un giovane che affronta una serie di eventi drammatici legati alla - facebook.com facebook
Sul red carpet di Berlino, accanto al suo futuro marito, Dua Lipa unisce romanticismo e sensualità in un solo capo: un capolavoro di trasparente firmato Chanel x.com