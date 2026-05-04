Torta per mamma la nuova creazione di Emilio il Pasticciere

Un nuovo dolce dedicato alla festa della mamma è stato presentato dal maestro pasticciere Nicola Goglia. La creazione si chiama “Torta per mamma” e sarà disponibile in vista della celebrazione del 10 maggio. La torta è stata ideata appositamente per onorare il primo grande amore di molte persone, la figura materna. La proposta si inserisce tra le iniziative di pasticcerie e ristoranti per questa ricorrenza.

Si chiama “Torta per mamma” il dolce del maestro pasticciere Nicola Goglia dedicato al primo grande amore di tutti, la mamma in vista della festa che quest'anno cade il 10 maggio.La creazione del responsabile dell'area Ricerca e Sviluppo di ‘Emilio il Pasticciere’ di Casal di Principe è una.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Carlo e Camilla festeggiano 21 anni di matrimonio: la storia della loro torta nuziale e delle 2500 fette in più richieste al pasticciereAncora oggi la coppia - 77 anni lui e 78 lei - sembra essere molto affiatata, e forse il segreto di tanta longevità in amore è davvero avere stanze... Quindici, inaugura la nuova Stazione Carabinieri intitolata all’Appuntato Emilio AmmaturoQuindici (AV) - Inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torta di rose per la mamma; Festa della Mamma 2026: i dolci dei grandi pasticceri per il 10 maggio; Guida alle migliori torte per la Festa della Mamma 2026; Quanto costano i dolci di Cracco per la Festa della Mamma 2026. Torta per mamma, la nuova creazione di Emilio il PasticciereIl maestro Nicola Goglia ha preparato un dolce speciale e delizioso in vista di domenica 10 maggio, il giorno dedicato alle mamme ... casertanews.it Torta caprese al limone per la festa della mammaTorta caprese al limone in breve: questa torta caprese al limone richiede circa 55 minuti tra preparazione e cottura, ha una difficoltà facile ed è ... nonnapaperina.it Torta nerazzurra, balli e cori: la notte dello scudetto dell'Inter tra lo Sheraton e piazza Duomo con Dimarco, Lautaro e Thuram - facebook.com facebook La torta con il cappio Così Ben Gvir festeggia il suo compleanno Come si addice a un razzista che predica l’assassinio dei palestinesi Se penso che questo individuo è ministro di un Paese di cui il nostro governo è alleato, provo una grande vergogna Da Gius x.com