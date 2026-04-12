Carlo e Camilla stanno celebrando 21 anni di matrimonio. La loro torta nuziale è stata realizzata dal pasticciere locale, che ha preparato un dolce decorato con dettagli eleganti. Nel corso degli anni, sono state richieste circa 2.500 fette in più rispetto a quelle originariamente previste. La storia della torta e delle richieste extra si collega alla loro lunga convivenza e ai festeggiamenti di questa ricorrenza speciale.

Ancora oggi la coppia - 77 anni lui e 78 lei - sembra essere molto affiatata, e forse il segreto di tanta longevità in amore è davvero avere stanze separate, anche se abbiamo come la sensazione che in qualche modo non guasti averle a Buckingham Palace. Sia come sia, pare che oggi Carlo e Camilla festeggeranno il loro ventunesimo anniversario in forma private e piuttosto sobria, con un'intima cena a casa. Nel frattempo vale la pena ripercorrere (dall'abito da sposa riciclato agli aneddoti più curiosi dell'evento) quel giorno del 2005 che passava alla storia della Royal Family britannica, con il rito civile alla Windsor Guildhall che coronava finalmente il sogno d'amore del primogenito della Regina Elisabetta.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo e Camilla festeggiano 21 anni di matrimonio: la storia della loro torta nuziale e delle 2500 fette in più richieste al pasticciere

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