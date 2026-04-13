Quindici inaugura la nuova Stazione Carabinieri intitolata all’Appuntato Emilio Ammaturo

Oggi a Quindici si è tenuta l'inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri, che porta il nome dell’Appuntato Emilio Ammaturo. L’evento ha visto la presenza di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La struttura si trova in una zona centrale del paese e sarà operativa per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Quindici (AV) - Inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M.A.V.M. “alla memoria” Emilio Ammaturo.L’eroismo di Emilio Ammaturo durante la Seconda Guerra MondialeCorreva l’anno 1943. L’Italia viveva uno dei momenti più drammatici della sua storia. In quei giorni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it A Locorotondo intitolata caserma Carabinieri all'appuntato Antonio Gentile: scoperta targaE' stata intitolata all'appuntato Antonio Gentile, medaglia di Bronzo al Valor Militare, la stazione dei Carabinieri di Locorotondo, in provincia di... Lodi Vecchio, il ministro Piantedosi inaugura la nuova Stazione dei CarabinieriLodi Vecchio (Lodi), 28 marzo 2026 – Una mattinata scandita da momenti solenni e partecipati ha accompagnato, venerdì 26 marzo 2026 (ne diamo notizia...