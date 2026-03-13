Un uomo ritenuto appartenente al clan Gionta è stato arrestato a Torre Annunziata dopo essere stato latitante dal luglio 2025. I Carabinieri del Nucleo Investigativo, assistiti dagli uomini dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, lo hanno trovato nascosto in un cunicolo all’interno di un rudere. La sua cattura ha concluso oltre sette mesi di fuga.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, lo hanno catturato in un cunicolo nascosto di un rudere, dopo oltre sette mesi di latitanza.. Per delega del Procuratore Distrettuale si comunica che, in data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno localizzato e tratto in arresto un latitante, 37enne, affiliato al clan camorristico “Gionta ”, operante in Torre Annunziata e comuni limitrofi. Lo stesso risultava irreperibile dal luglio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, reati in materia di armi, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione emessa dal G. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arrestato latitante del clan Gionta a Torre Annunziata: irreperibile dal luglio 2025

