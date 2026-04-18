Torre Annunziata al Tribunale la presentazione dell’opera IusArteCivitas

Da anteprima24.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tribunale di Torre Annunziata si è tenuta una presentazione dedicata all’opera IusArteCivitas. L’evento si è svolto in una sessione pubblica e ha coinvolto vari partecipanti interessati alla discussione. Durante l’incontro sono state illustrate le caratteristiche principali dell’opera e sono stati presentati alcuni approfondimenti sui contenuti. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi professionisti e cittadini presenti in aula.

Nel corso dell’evento, la Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha sottolineato con particolare apprezzamento la “costante e proficua sinergia” realizzata dalla Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Giovanna Ceppaluni, con l’avvocatura e con le istituzioni del territorio, in particolare quelle scolastiche. Una collaborazione virtuosa che, ha evidenziato, rappresenta un modello concreto e innovativo di apertura della giurisdizione alla società civile e alle nuove generazioni. Sono intervenuti la Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Giovanna Ceppaluni, il Procuratore della Repubblica presso il...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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