Torre Annunziata al Tribunale la presentazione dell’opera IusArteCivitas

Nel tribunale di Torre Annunziata si è tenuta una presentazione dedicata all’opera IusArteCivitas. L’evento si è svolto in una sessione pubblica e ha coinvolto vari partecipanti interessati alla discussione. Durante l’incontro sono state illustrate le caratteristiche principali dell’opera e sono stati presentati alcuni approfondimenti sui contenuti. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi professionisti e cittadini presenti in aula.

Nel corso dell’evento, la Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha sottolineato con particolare apprezzamento la “costante e proficua sinergia” realizzata dalla Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Giovanna Ceppaluni, con l’avvocatura e con le istituzioni del territorio, in particolare quelle scolastiche. Una collaborazione virtuosa che, ha evidenziato, rappresenta un modello concreto e innovativo di apertura della giurisdizione alla società civile e alle nuove generazioni. Sono intervenuti la Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Giovanna Ceppaluni, il Procuratore della Repubblica presso il...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre Annunziata, al Tribunale la presentazione dell’opera IusArteCivitas Notizie correlate Leggi anche: Torre Annunziata, dopo dieci anni riapre la palestra dell’IC Pascoli Siani Intitolata ad ex presidente avvocati sala consiliare dell’Ordine di Torre AnnunziataTempo di lettura: < 1 minuto Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata intitolerà la propria sala consiliare a Gennaro Torrese,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fideiussione omnibus, clausole ABI e opposizione tardiva: il Tribunale di Torre Annunziata tra tutela del consumatore e nullità a valle – Diritto del Risparmio; Torre Annunziata, Lido Azzurro: possibile ricorso al Consiglio di Stato; Torre Annunziata, Lido Azzurro: gestione pubblica per la stagione balneare 2026; Nel bene confiscato alla camorra a Boscotrecase nasce il primo Centro giornalistico. Torre Annunziata, i giovani incontrano la giustizia: il Tribunale si colora con l'opera 'IusArteCivitas'Dall’incontro tra legalità, arte e giustizia nasce IusArteCivitas, l’opera inaugurata questa mattina al Tribunale di Torre Annunziata dai ragazzi del Liceo De Chirico. Il progetto, nato dalla ... lostrillone.tv Torre Annunziata, giovani e giustizia: evento al Tribunale per gli 80 anni della CostituenteUn momento di incontro tra istituzioni, scuola e nuove generazioni nel segno della legalità. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 11:30, il Palazzo di Giustizia di Torre Annunziata ... torresette.news Mentre lo scugnizzo di Torre Annunziata punta all'Ariston per il 2027, Paolantoni lancia i nomi dei possibili sostituti per il miracolo di Rai 2: l'ex ballerino molla davvero la gallina dalle uova d'oro facebook