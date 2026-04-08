Nel nono turno del Torneo dei Candidati 2026, disputato a Pegeia, Cipro, Giri ha battuto Caruana e si è portato in cerca di Sindarov. Le partite nelle categorie femminili vedono Zhu Jiner e Vaishali in testa. Il torneo, che include in totale quattordici turni, sta seguendo un andamento che sorprende rispetto alle aspettative iniziali.

Il Torneo dei Candidati 2026 inizia a prendere delle pieghe sostanzialmente impreviste con il nono dei quattordici turni in scena a Pegeia, Cipro. Se Javokhir Sindarov resta in fuga, l’uzbeko non è più (almeno ad ora) così sicuro della sua posizione di testa. Il fatto è, però, che l’uomo in grado di inseguirlo non è quello che tutti si sarebbero aspettati, vale a dire Fabiano Caruana. Questo perché l’italoamericano subisce un’altra davvero pesante sconfitta, che ne mina in modo forse definitivo le chance. A infliggergliela Anish Giri, con l’olandese, abbastanza snobbato da tutti i pronostici, che s’infila in seconda posizione a un punto e mezzo dal vincitore dell’ultima World Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: Giri batte Caruana e si lancia a caccia di Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, davanti Zhu Jiner e Vaishali

Scacchi: Sindarov patta con Giri e rimane leader al Torneo dei Candidati. Vaishali avvicina Muzychuk tra le donneSi chiude il “girone di andata”, se lo possiamo così chiamare, al Torneo dei Candidati 2026.

Leggi anche: Scacchi: Nakamura batte Caruana e aiuta Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, incredibile quintetto in testa

Temi più discussi: Turno 4 Candidati 2026: Sindarov batte Caruana e vola in testa in solitaria; Scacchi: Nakamura batte Caruana e aiuta Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, incredibile quintetto in testa; Scacchi, Candidati 2026: Nakamura batte Caruana, Sindarov in fuga. Caos tra le donne; Scacchi: Sindarov corre, Caruana insegue nella lotta per il Torneo dei Candidati 2026. Tra le donne è caos assoluto.

Scacchi: Giri batte Caruana e si lancia a caccia di Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, davanti Zhu Jiner e VaishaliIl Torneo dei Candidati 2026 inizia a prendere delle pieghe sostanzialmente impreviste con il nono dei quattordici turni in scena a Pegeia, Cipro. Se ... oasport.it

Scacchi: Nakamura batte Caruana e aiuta Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, incredibile quintetto in testaSi ricomincia al Torneo dei Candidati in quel di Pegeia, Cipro. Ed è subito tempo di destini opposti. L'evento Open, dopo otto turni, è sempre più di ... oasport.it