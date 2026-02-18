tennis al torneo di doha sinner batte popyrin e vola ai quarti

Jannik Sinner ha superato Popyrin nei ottavi del torneo di Doha, grazie a una prestazione solida e deciso. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3, dimostrando la sua capacità di gestire bene i momenti cruciali. La vittoria permette a Sinner di avanzare ai quarti di finale e di affrontare un avversario di alto livello nella prossima sfida. La competizione si svolge sul cemento della capitale del Qatar, con un montepremi che attira molti dei migliori giocatori mondiali.

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al «Qatar ExxonMobil Open», torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335). Il campione altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto al secondo turno (ottavi) l’australiano Alexei Popyrin, 53esimo del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 7-5, maturato in un’ora e 25 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l’azzurro se la vedrà con il ceco Jakub Mensik, n.16 Atp e sesta forza del seeding, che si è sbarazzato del cinese Zhizhen Zhang (319) per 6-3 6-2. Altri risultati degli ottavi: Stefanos Tsitsipas (Gre) b. 🔗 Leggi su Feedpress.me

