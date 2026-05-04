Tornano gli Invalsi alla primaria | si inserisca il consenso come per l’educazione sessuale!

Questa settimana si svolgono nuovamente le prove Invalsi alle scuole elementari, un appuntamento che si ripete ogni anno e che ormai non suscita più molte reazioni tra docenti e genitori. Le verifiche sono state introdotte per valutare le competenze degli studenti in diverse materie e vengono svolte in modo standardizzato in tutto il paese. La loro ripetizione annuale ha portato a una certa routine nel sistema scolastico.

Ci risiamo: eccoci nella settimana dei test Invalsi alla primaria. Ormai, non fanno più nemmeno notizia. Gli italiani si abituano a tutto: al berlusconismo, al salvinismo, al valditarismo, ai voti anni Trenta riportati a galla da questo Governo, all’impossibilità di esprimere critiche sui social secondo il Codice di comportamento disciplinare e via dicendo. Un tempo si riempivano le pagine dei giornali e dei siti a parlare di Invalsi. Ora, complice la complicità dei presidi, il servilismo dei docenti, il silenzio dei sindacati e dei partiti d’opposizione, dei quiz non si parla più. Eppure questi test restano una delle bestemmie pedagogiche del nostro tempo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tornano gli Invalsi alla primaria: si inserisca il consenso come per l’educazione sessuale! Notizie correlate Sciopero scuola 6 e 7 maggio: indetta agitazione Cobas contro le prove Invalsi alla primaria, per l’aumento degli stipendi, il ruolo unico e lo stop al precariatoIl mese di maggio si apre con una mobilitazione sindacale che coinvolgerà gli istituti di ogni ordine e grado. Prove INVALSI 2026, al via il 5 maggio per la primaria. Dall’11 per le seconde superioriLa fase conclusiva delle rilevazioni nazionali INVALSI 2026 si concentra nel mese di maggio, coinvolgendo scuola primaria e secondaria di secondo...