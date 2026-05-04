Prove INVALSI 2026 al via il 5 maggio per la primaria Dall’11 per le seconde superiori

Dal 5 maggio iniziano le prove INVALSI 2026 per gli studenti della scuola primaria, mentre dall’11 maggio si svolgono le prove per le classi seconde delle superiori. La rilevazione nazionale si svolge durante il mese di maggio e coinvolge entrambe le fasce di scuola. Le prove sono finalizzate alla valutazione delle competenze degli studenti in diverse materie.

La fase conclusiva delle rilevazioni nazionali INVALSI 2026 si concentra nel mese di maggio, coinvolgendo scuola primaria e secondaria di secondo grado (classi seconde). Le prove si inseriscono nel quadro già avviato tra marzo e aprile, rispettivamente con i maturandi (grado 13) e la terza media (grado 8). Per gli studenti del secondo anno delle superiori, le prove si svolgono dall’11 al 29 maggio 2026. La modalità resta computer-based (CBT), con gestione flessibile da parte degli istituti. Per gli studenti che non riescono a partecipare nelle finestre ordinarie, l’INVALSI ha previsto una sessione di recupero: Sala professori: dal conflitto alla fiducia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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