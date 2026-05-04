Tornano dalla Riviera senza biglietto e sfidano il capotreno | cinque giovani denunciati altri 15 si danno alla macchia

Quindici giovani sono stati trovati senza biglietto al ritorno dalla Riviera, mentre cinque di loro sono stati denunciati dai carabinieri per aver sfidato il capotreno e aver rifiutato di fornire le proprie generalità. I denunciati, tra i 17 e i 23 anni, alcuni di origine nord africana, sono stati identificati e denunciati a piede libero, mentre altri 15 sono riusciti a scappare prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Tornavano in treno dalla notte trascorsa in Riviera senza biglietto. Cinque giovanissimi, tra i 17 ed i 23 anni, alcuni dei quali di origine nord africana, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con le accuse di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Senza biglietto sul treno, si rifiuta di scendere e aggredisce il capotrenoLa polizia ha arrestato un 26enne gambiano che, nei giorni scorsi, ha aggredito gli agenti della polizia ferroviaria nel corso dei servizi di... Leggi anche: A bordo senza biglietto, minaccia il capotreno Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La lunga festa salvezza della Samb. Dai gol a Pesaro alla notte in riviera; Tutti in Riviera (ma senza stress): scatta l'operazione primo maggio con una valanga di treni extra; Aquafan 2026 con i bambini: le novità da sapere e le aree family da non perdere; Casello autostradale sulla Riviera: Roncoduro o Albarea?. I Cesaroni 7 tornano stasera su Canale 5. Li seguirete Cambia l’orario della messa in onda che inizierà alle ore 22 circa, ma chiuderà in anticipo alle ore 23. Vedremo un solo episodio della fiction. Sceglierete di vederlo in diretta, oppure sulla piattaforma - facebook.com facebook Tornano i doppiatori del primo capitolo e online ci si lamenta che siano troppo vecchi ormai. Ma è davvero questo il problema x.com