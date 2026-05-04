Tornano dalla Riviera senza biglietto e sfidano il capotreno | cinque giovani denunciati altri 15 si danno alla macchia

Da cesenatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici giovani sono stati trovati senza biglietto al ritorno dalla Riviera, mentre cinque di loro sono stati denunciati dai carabinieri per aver sfidato il capotreno e aver rifiutato di fornire le proprie generalità. I denunciati, tra i 17 e i 23 anni, alcuni di origine nord africana, sono stati identificati e denunciati a piede libero, mentre altri 15 sono riusciti a scappare prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Tornavano in treno dalla notte trascorsa in Riviera senza biglietto. Cinque giovanissimi, tra i 17 ed i 23 anni, alcuni dei quali di origine nord africana, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con le accuse di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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