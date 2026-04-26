Senza biglietto sul treno si rifiuta di scendere e aggredisce il capotreno

Un uomo di 26 anni, di origini gambiane, è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti della polizia ferroviaria durante controlli alla Stazione Centrale e sui treni. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava senza biglietto, si è rifiutato di scendere dal convoglio e ha aggredito i controllori. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nei giorni scorsi, dopo che il giovane ha opposto resistenza durante i controlli.

La polizia ha arrestato un 26enne gambiano che, nei giorni scorsi, ha aggredito gli agenti della polizia ferroviaria nel corso dei servizi di vigilanza nella Stazione Centrale e sui treni. L'intervento dei poliziotti è stato chiesto dal capotreno perché l’uomo, che voleva viaggiare senza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Minorenne senza biglietto, si rifiuta di scendere: sul treno arrivano i carabinieriÈ stato denunciato alla Procura dei minori di Brescia il ragazzino ancora minorenne che nella giornata di mercoledì si è rifiutato di scendere dal... Sale sul treno senza biglietto, poi spintona la capotreno: 37enne denunciatoLa Polizia di Stato è intervenuta a seguito della segnalazione telefonica di una capotreno in servizio su un convoglio regionale, la quale ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sul treno senza biglietto, insulti al controllore e con addosso due coltelli da cucina: giovane denunciato; Senza biglietto dà una testata al capotreno, arrestato passeggero 31enne; Europa in treno? Manca il biglietto unico; Sul treno senza biglietto e con due coltelli nello zaino: denunciato a Faenza dopo gli insulti al capotreno. Senza biglietto sul treno si scaglia contro i poliziotti: arrestato stranieroÊ stato bloccato ed arrestato dagli agenti della Polfer per i reati di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale ... grandangoloagrigento.it Viaggia sull'Intercity senza biglietto, aggredisce a testate il capotrenoViaggiava in treno senza biglietto e alla richiesta di mostrare il titolo di viaggio è andato in escandescenza, aggredendo il capotreno e inseguendolo, prendendolo anche a testate. E' successo nel pom ... primocanale.it GAMBIANO SENZA BIGLIETTO SUL TRENO AGGREDISCE POLIZIOTTI E CAPOTRENO: ARRESTATO 26ENNE A CATANIA Momenti di tensione nei giorni scorsi alla Stazione Centrale di Catania dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino Gambia di 26 - facebook.com facebook