Ghiraldini a Palazzo Moroni | la città rende omaggio ad un gigante del rugby

A Palazzo Moroni, la città ha reso omaggio a Leonardo Ghiraldini, nato nel 1984 e cresciuto nel rugby italiano. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della Nazionale e ha giocato in club come Benetton Treviso e Leicester. La cerimonia ha celebrato il contributo di Ghiraldini al rugby nazionale e internazionale.

Nato nella città del Santo nel 1984, cresciuto nel rugby italiano fino a diventarne uno dei volti più rappresentativi, Leonardo Ghiraldini ha costruito una carriera ai vertici internazionali, indossando la maglia della Nazionale e giocando in club di primo piano come Benetton Treviso, Leicester Tigers e Toulouse. Un percorso fatto di disciplina, esperienza e competizione ai massimi livelli, che oggi lo rende una delle figure più riconosciute del rugby azzurro. Questa mattina, venerdì 27 marzo alle 10.30, l’ex azzurro è stato ricevuto a Palazzo Moroni, nella Sala Gruppi di Minoranza, in un incontro che ha voluto mettere al centro non solo il valore sportivo della sua carriera, ma anche il suo significato umano e sociale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ghiraldini a Palazzo Moroni: la città rende omaggio ad un gigante del rugby Articoli correlati Leggi anche: Leonardo Ghiraldini a Palazzo Moroni: incontro con il campione di rugby Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni GastelFino al 26 luglio, l’esposizione Rewind con 250 immagini tra cover, still life, campagne pubblicitarie e scatti del fotografo scomparso cinque anni... Una selezione di notizie su Palazzo Moroni Discussioni sull' argomento Leonardo Ghiraldini a Palazzo Moroni: incontro con il campione di rugby il 27 marzo 2026; Cosa fare a Padova nel fine settimana: concerti, spettacoli, mercatini, degustazioni ed eventi dal 17 al 29 marzo 2026. Leonardo Ghiraldini a Palazzo Moroni: incontro con il campione di rugbyVenerdì 27 marzo alle ore 10.30, presso Palazzo Moroni, nella Sala Gruppi di Minoranza, si terrà un incontro con Leonardo Ghiraldini, padovano di nascita e figura di spicco del rugby italiano, già pro ... padovaoggi.it I protagonisti di Palazzo MoroniEsplorate la storia e i tesori di Palazzo Moroni, dal magnifico alla scoperta dei protagonisti della famiglia e della dimora seicentesca. Una vista speciale con un percorso inedito. Dal committente Fr ... ecodibergamo.it Invitiamo alla partecipazione a questa manifestazione che si terrà sabato 28 marzo 2026, a Padova davanti a Palazzo Moroni, dalle 10.00 alle 13.00. Un'iniziativa che si terrà in contemporanea in 144 piazze italiane, da nord a sud del Paese. - facebook.com facebook