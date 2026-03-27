Ghiraldini a Palazzo Moroni | la città rende omaggio ad un gigante del rugby

Da padovaoggi.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Moroni, la città ha reso omaggio a Leonardo Ghiraldini, nato nel 1984 e cresciuto nel rugby italiano. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della Nazionale e ha giocato in club come Benetton Treviso e Leicester. La cerimonia ha celebrato il contributo di Ghiraldini al rugby nazionale e internazionale.

Nato nella città del Santo nel 1984, cresciuto nel rugby italiano fino a diventarne uno dei volti più rappresentativi, Leonardo Ghiraldini ha costruito una carriera ai vertici internazionali, indossando la maglia della Nazionale e giocando in club di primo piano come Benetton Treviso, Leicester Tigers e Toulouse. Un percorso fatto di disciplina, esperienza e competizione ai massimi livelli, che oggi lo rende una delle figure più riconosciute del rugby azzurro. Questa mattina, venerdì 27 marzo alle 10.30, l’ex azzurro è stato ricevuto a Palazzo Moroni, nella Sala Gruppi di Minoranza, in un incontro che ha voluto mettere al centro non solo il valore sportivo della sua carriera, ma anche il suo significato umano e sociale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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