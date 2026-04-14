La Milanesiana 2026 torna la rassegna culturale | per la prima volta tappa in carcere

La Milanesiana 2026, la celebre rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna con la sua 27esima edizione. La manifestazione prenderà il via il 24 maggio e si svolgerà in 18 città italiane, con un totale di 60 eventi programmati. Per la prima volta, una delle tappe si svolgerà in un carcere, offrendo l’occasione di coinvolgere anche questa realtà. La rassegna vedrà la partecipazione di ospiti italiani e internazionali.

(Adnkronos) – Torna 'La Milanesiana', la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. La nuova edizione, la 27esima, prenderà il via il 24 maggio e toccherà 18 città italiane, per un totale di 60 appuntamenti con ospiti italiani e internazionali. Un appuntamento capace di mixare tanti elementi culturali, dalla letteratura al cinema, passando per lo sport e per i fumetti. Quest'anno – come ha spiegato Elisabetta Sgarbi, direttore artistico, alla conferenza stampa che si è tenuta oggi al Piccolo Teatro Grassi di Milano – il tema è 'Il desiderio e la legge': due forze opposte che riescono a intrecciarsi, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l’autodisciplina, la libertà e la responsabilità.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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