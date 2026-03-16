Primavera ad Arte 2026 | torna la rassegna culturale tra Museo Kronos Cattedrale e Cupola del Guercino

Da marzo a maggio 2026, la rassegna Primavera ad Arte torna con eventi tra il Museo Kronos, la Cattedrale e la Cupola del Guercino a Piacenza. La manifestazione, promosso dagli organizzatori locali, prevede un calendario di appuntamenti dedicati a arte, musica, storia e attività ludiche, che coinvolgono i visitatori nei principali luoghi del complesso della Cattedrale.

Torna anche quest’anno Primavera ad Arte, la rassegna culturale promossa da Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, che dal 21 marzo al 3 maggio 2026 accompagnerà il pubblico in un viaggio tra arte, storia, musica e gioco all’interno dei luoghi simbolo del complesso della Cattedrale.Per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Fosdinovo, la rassegna ’Tavole ad arte’ torna alla Locanda dei BanchieriOggi al ristorante stellato Locanda Dei Banchieri a Fosdinovo, torna la rassegna ’Tavole ad arte’, giunta alla terza edizione, ideata dalla critica...

Visita guidata tra simboli e tradizioni del Medioevo: gli eventi di inizio anno al Museo KronosIl Museo Kronos invita cittadini e visitatori a iniziare giovedì 1° gennaio 2026 con un’esperienza unica che unisce storia, arte e suggestione: un...

Contenuti utili per approfondire Museo Kronos

Argomenti discussi: Un mese e mezzo di eventi tra arte, storia e musica con Primavera ad arte.

Un mese e mezzo di eventi tra arte, storia e musica con Primavera ad arteTorna anche quest’anno Primavera ad arte, la rassegna culturale promossa dal Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, che dal 21 marzo al 3 maggio ... piacenzasera.it

Musei aperti il 6 gennaio 2026 per l’Epifania: un viaggio tra arte, storia e meraviglie italianeIl 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali saranno aperti in tutta Italia, con molte strutture che differiscono la consueta chiusura settimanale ... siviaggia.it