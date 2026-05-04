Torna la tensione tra Emirati e Arabia Saudita

Torna a farsi sentire la tensione tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, dopo che Abu Dhabi ha annunciato il ritiro dall’Opec. Questa decisione ha suscitato reazioni e commenti tra i due Paesi, mentre le divergenze tra le nazioni si fanno più evidenti. Le accuse sulla sicurezza e le differenze di vedute sul ruolo regionale sono al centro dello scontro. La questione riguarda anche i rapporti tra le rispettive leadership politiche.

Alla base dell’addio di Abu Dhabi all’Opec c’è (anche) una ragione di natura geopolitica: il riemergere della tensione tra emiratini e sauditi. Ufficialmente, il ritiro degli Emirati è legato alla loro volontà di svincolarsi dal sistema di quote di produzione petrolifera. Il che già di per sé rappresenta uno schiaffo a Riad che riveste de facto nell’Opec una posizione di preminenza politica. Un Opec più fragile rende quindi potenzialmente l’Arabia Saudita più debole sotto il profilo geopolitico ed economico. In secondo luogo, il giorno prima che Abu Dhabi annunciasse l’addio, il consigliere presidenziale emiratino, Anwar Gargash, aveva accusato i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo di non aver fatto abbastanza per assistere il proprio Paese contro gli attacchi iraniani.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Torna la tensione tra Emirati e Arabia Saudita Why JFK Tried to Force AIPAC to Register as a Foreign Agent Notizie correlate Leggi anche: Opec, duro colpo all’Arabia Saudita: gli Emirati Arabi lasciano l’organizzazione Leggi anche: L'Arabia Saudita condanna gli attacchi dell'Iran. Negli Emirati 4 morti e 90 feriti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Emirati Arabi Uniti e l’uscita dall’OPEC: alcuni elementi; Il divorzio degli Emirati dall’OPEC è un messaggio all’Arabia Saudita; Perché gli Emirati Arabi Uniti escono dall'Opec; Le prospettive economiche e politiche dell’uscita emiratina dall’OPEC. Arabia Saudita, la guerra e il dopo petrolio: stop alle dighe per lo sci, come funziona il maxi impianto solare (con 5.000 robot che tolgono la sabbia)L’Arabia Saudita vuole accelerare sulla transizione energetica e sul turismo, Dal desalinizzatore di Rabigh ai pannelli solari di Sudair fino all’idrogeno verde. Ma l’instabilità regionale può rallent ... corriere.it L’Iran vieta pellegrinaggi alla Mecca, tensione con RiadTeheran (askanews) – I toni dello scontro tra Iran e Arabia Saudita si alzano. Da una parte c’è stato l’assalto all’ambasciata saudita a Teheran, dall’altra Riad ha eseguito la condanna capitale ... affaritaliani.it Da giugno Arabia Saudita, Russia e altri 5 Paesi dell'#Opec+ aumenteranno la loro produzione di #petrolio di 188mila barili al giorno. La decisione è stata presa nella riunione odierna, la prima dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione. - facebook.com facebook Da giugno Arabia Saudita, Russia e altri 5 Paesi dell' #Opec+ aumenteranno la loro produzione di #petrolio di 188mila barili al giorno. La decisione è stata presa nella riunione odierna, la prima dopo l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'organizzazione. x.com