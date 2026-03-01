L' Arabia Saudita condanna gli attacchi dell' Iran Negli Emirati 4 morti e 90 feriti

L'Arabia Saudita ha condannato gli attacchi provenienti dall'Iran e ha espresso solidarietà con Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Giordania. Negli Emirati Arabi Uniti si sono registrati quattro morti e novanta feriti a seguito degli attacchi. La condanna ufficiale è stata comunicata in un comunicato del governo saudita, che ha evidenziato la propria posizione di fronte agli eventi recenti.

L'Arabia Saudita ha appena scelto da che parte stare. Piena condanna dell'Iran. Piena solidarietà con Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Giordania. Il mondo arabo ha appena detto all'Iran: avete attaccato i nostri vicini e non resteremo a guardare. La guerra regionale che il governo di Teheran pensava di iniziare è appena diventata più estesa di quanto avesse previsto. Il Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha dichiarato di aver convocato l'ambasciatore iraniano dopo che il regno ha accusato Teheran di aver preso di mira il proprio territorio e quello di diversi paesi-fratelli con attacchi aerei. Almeno tre persone sono state uccise e altre 58 sono rimaste ferite negli Emirati Arabi Uniti da quando l'Iran ha iniziato la campagna di ritorsione nel Golfo in risposta ai bombardamenti statunitensi e israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Arabia Saudita ed Emirati ai ferri corti: la rivalità che mette in difficoltà Washington e gli equilibri del Medio OrienteLa rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si acuisce tra Yemen, Sudan e Corno d'Africa, preoccupando Washington e complicando la...

Lo scontro per la leadership araba tra Emirati e Arabia saudita"L'Arabia Saudita sta formando una coalizione militare con la Somalia e l'Egitto per contrastare l'influenza regionale degli Emirati Arabi Uniti.

Arabia Saudita, 'colpita Riad, ci riserviamo diritto di rispondere'(ANSA) - RYAD, 28 FEB - L'Arabia Saudita ha confermato che l'Iran ha colpito la capitale Riad e la regione orientale, avvertendo che si riserva il diritto di difendersi, anche attraverso una ritorsion ... tuttosport.com

