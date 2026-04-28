Opec duro colpo all’Arabia Saudita | gli Emirati Arabi lasciano l’organizzazione

Gli Emirati Arabi hanno annunciato l’uscita dall’Opec, in un momento in cui i paesi produttori di greggio stanno affrontando tensioni e decisioni importanti. La scelta di Abu Dhabi si inserisce in un quadro di cambiamenti nel settore petrolifero, con impatti che potrebbero influenzare le dinamiche dell’organizzazione. La separazione rappresenta un evento di rilievo nel panorama energetico internazionale, suscitando reazioni tra gli altri membri e analisti di settore.

Lo riportaBloomberg, che cita l’agenzia di stampa emiratinaWam. La decisione aiuterà il Paese asoddisfare la domanda in continua evoluzione, permettendogli di aumentare gradualmente la produzione. Gli Emirati seguono quindiQatar, Equador e Angolache negli ultimi anni hanno lasciato l’organizzazione. La lista dei Paesi Opec scende dunque a 11 membri:Arabia Saudita, fondatore e leader di fatto, Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela, Algeria, Repubblica del Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Libia e Nigeria. Più volte la Federazione, che rappresenta una quota importante della produzione dell’Opec, aveva valutato la possibilità di lasciare l’organizzazione, lamentando chei vincoli imposti limitassero la loro capacità di produzione ed esportazione di petrolio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Opec, duro colpo all’Arabia Saudita: gli Emirati Arabi lasciano l’organizzazione Notizie correlate Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec, le possibili conseguenze della sfida all'Arabia Saudita sul petrolioDal primo maggio gli Emirati Arabi Uniti lasceranno l’Opec e l’Opec+, le organizzazioni che riuniscono i Paesi produttori di petrolio. Spaccatura nel cartello del petrolio: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’OpecGli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’uscita dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec) e da Opec+ a partire dal primo maggio,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Petrolio, spallata degli Emirati all'Opec: via dal primo maggio per avere maggiore autonomia; Napoli, Roberto Vannacci inaugura una sede nel Centro Direzionale; In diecimila all’Appia Run, vincono Liberatore e Salvatori. Onorato: Itinerario unico al mondo; Cade in una tomba al cimitero nel Novarese, salvato dai vigili del fuoco. Gli Emirati arabi lasciano l’Opec. Un duro colpo per l’Arabia Saudita e il cartello del petrolioAbu Dhabi annuncia l’uscita dall’organizzazione, nel mezzo di una delle peggiori crisi energetiche di sempre e in un contesto geopolitico più fragile che mai. repubblica.it Spaccatura nel cartello del petrolio: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’OpecSpaccatura nel cartello del petrolio: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’Opec e accusano il Consiglio di Cooperazione del Golfo. lettera43.it Gli Emirati arabi lasciano l’Opec. Un duro colpo per l’Arabia Saudita e il cartello del petrolio Abu Dhabi annuncia l’uscita dall’organizzazione, nel mezzo di una delle peggiori crisi energetiche di sempre e in un contesto geopolitico più fragile che mai. Dissidi c - facebook.com facebook Gli Emirati arabi lasciano l’Opec. Un duro colpo per l’Arabia Saudita e il cartello del petrolio x.com