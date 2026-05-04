Torna la pioggia in arrivo due perturbazioni

Dopo giorni di tempo stabile, torna la pioggia con l’arrivo di due perturbazioni attese nel Nord Italia. La presenza di una depressione atlantica che si estende verso l’Europa occidentale favorisce impulsi perturbati, coinvolgendo anche il Friuli Venezia Giulia a partire da martedì. La riduzione dell’anticiclone che fino a ora ha dominato le condizioni meteorologiche permette a queste masse d’aria umide di attraversare le regioni settentrionali.

Con l’indebolimento dell’anticiclone alle latitudini mediterranee, una depressione atlantica potrà allungarsi verso l’Europa occidentale e il Nord Italia, pilotando una serie di impulsi perturbati che interesseranno anche il Friuli Venezia Giulia a partire da martedì.Dalla mattinata di martedì la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

California Weather Turns Unsettled Again! Rain & Snow Back in the Forecast

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