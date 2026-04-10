Dal sole al maltempo l' esperto di 3Bmeteo | Due perturbazioni in arrivo Attenzione al fenomeno | pioggia di fango

Un esperto di 3Bmeteo ha annunciato che l'anticiclone sta per lasciare spazio a due perturbazioni in arrivo all'inizio della settimana. Le nuove condizioni meteorologiche porteranno temporali, venti più forti e un calo delle temperature che potrà raggiungere anche 8°C. Inoltre, si prevede un episodio di pioggia di fango, con polvere sahariana che entrerà nell'aria.

“Il dominio dell’anticiclone sta per giungere alla sua conclusione. L’azione congiunta di due sistemi depressionari porterà un peggioramento del tempo a inizio settimana con temporali, venti in intensificazione, polvere sahariana e temperature in calo anche di 5-8°C”: è questo lo scenario. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Maltempo in arrivo, l'esperto Ferrara (3bmeteo): colpo di coda dell'inverno: freddo, ghiacciate e neve“Intensa perturbazione fredda dal Nord Europa in arrivo da mercoledì sera e nei giorni successivi, sarà responsabile di una fase di freddo tardivo...

Meteo Lazio, in arrivo due perturbazioni con maltempo intenso. Occhio al ciclone di San ValentinoContinua a rimanere spalancata la porta dell’Atlantico e una nuova perturbazione è già pronta a raggiungere il Lazio.

Temi più discussi: Maltempo, auto precipita nel Trigno dopo crollo di un ponte; Meteo Pasqua e Pasquetta? Arriva la svolta che sorprende tutta Italia; Maltempo, interrotta la linea ferroviaria adriatica a Pescara. Allerta rossa in Abruzzo, Molise e Puglia; Meteo, le previsioni regione per regione di domani 2 aprile.

Meteo Italia, ribaltone a Pasqua: dal maltempo al sole con 25°CMeteo Italia: dopo piogge e neve al Centro-Sud arriva il ribaltone pasquale con sole e temperature fino a 25°C da Nord a Sud. blogsicilia.it

Italia divisa in due, maltempo al Sud e sereno al Centro-Nord: il meteoItalia divisa in due dal punto di vista del meteo con maltempo al Sud e sereno al Centro-Nord. La perturbazione che nel corso del weekend ha colpito duramente il Nord-ovest, portando piogge abbondanti ... adnkronos.com

Tragedia a Palermo: due operai sono caduti da una gru e sono morti. Nell’incidente è rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici. Il cestello su cui stavano lavorano gli operai deceduti è caduto finendo sulla tettoia del gommista e ha colpito - facebook.com facebook

Montecarlo: Sinner batte in due set Auger Aliassime, in semifinale sfiderà Zverev x.com