Carciofo Bio in Festa | al Baffi di Fiumicino una mattinata tra gusto cultura e sostenibilità

Il prossimo 25 marzo, dalle 11 alle 13, l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino ospiterà l’evento “Carciofo Bio in Festa” organizzato dal Biodistretto Etrusco Romano ETS nell’ambito del progetto TERSA. L’iniziativa vuole mettere in evidenza il carciofo biologico attraverso una mattinata dedicata a degustazioni e attività culturali, coinvolgendo studenti e partecipanti interessati alle tematiche di sostenibilità e produzione locale.

Fiumicino, 17 marzo 2026 – Mercoledì 25 marzo, dalle ore 11.00 alle 13.00, presso l’ I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, si terrà “Carciofo Bio in Festa”, iniziativa promossa dal Biodistretto Etrusco Romano ETS nell’ambito del progetto TERSA ( www.biotersa.it ). Il carciofo biologico sarà al centro di una mattinata dedicata a benessere, cultura e territorio. Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali della Dirigente scolastica, prof.ssa Marzia Canali, e del sindaco del Comune di Fiumicino, dott. Mario Baccini. Il programma proseguirà con: la presentazione del Biodistretto Etrusco Romano ETS e del progetto TERSA;. un intervento dedicato al carciofo in epoca romana, a cura dell’archeologo dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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