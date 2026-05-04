Torna il Premio Marco Dongu terza edizione tra istituzioni giovani e impegno civile

Il Premio “Marco Dongu” torna a Caserta per la sua terza edizione, prevista per giovedì 28 maggio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Diocesana di Caserta in Piazza Duomo. L’evento coinvolge istituzioni, giovani e rappresentanti dell’impegno civile, e si svolge con l’obiettivo di celebrare la memoria, il merito e la partecipazione. La cerimonia si tiene nel centro della città, in un luogo dedicato alla cultura e alla storia locale.

Un appuntamento che unisce memoria, merito e partecipazione. Torna a Caserta il Premio “Marco Dongu”, giunto alla sua terza edizione, in programma giovedì 28 maggio alle ore 17:00 presso la Biblioteca Diocesana di Caserta, in Piazza Duomo. Un evento che negli anni si è affermato come uno dei.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Legalità, impegno civico e tutela dell’ambiente: i giovani protagonisti della VI edizione del Premio Angelo VassalloIl Presidente Dario Vassallo: “Il messaggio di Angelo Vassallo continua a vivere nelle nuove generazioni: memoria, responsabilità e coraggio civico... Roma celebra il Premio Caravella Tricolore: 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civileRoma celebra il “Premio Caravella Tricolore” con una serata di riconoscimenti e messaggi politici in occasione del Natale della Capitale.