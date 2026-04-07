Dal 7 aprile entra in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, ma questa normativa non modifica subito le regole sulla produzione del gelato artigianale. La legge, infatti, non prevede interventi immediati per questa categoria, lasciando invariati i processi e le norme già in vigore fino a ulteriori sviluppi o eventuali aggiornamenti normativi.

L’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, prevista per il 7 aprile, non introduce alcun cambiamento immediato nelle regole di produzione del gelato artigianale. Nonostante la diffusione di titoli che annunciavano sanzioni severe e una nuova disciplina per eliminare i finti artigiani a partire da martedì prossimo, l’analisi della Ufficiale smentisce l’idea di una rivoluzione normativa imminente per questo specifico settore alimentare. La norma in questione riguarda l’intero comparto dell’artigianato, di cui il mondo del gelato rappresenta solo una minima parte, e non stabilisce nuovi criteri qualitativi per le vaschette di prodotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelato artigianale e Legge 34: ecco cosa cambia davvero dal 7 aprile

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Stasera, per rimanere leggeri, una bella vaschetta di gelato artigianale. - facebook.com facebook