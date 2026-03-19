Taranto | dal padre al figlio al nipote 112 anni ininterrotti al lavoro con Poste italiane Festa del papà la famiglia De Vietro

A Taranto, la famiglia De Vietro vanta una presenza ininterrotta di 112 anni nel settore postale. Giuseppe De Vietro ha mantenuto un rapporto continuo con Poste italiane, trasmettendo questa tradizione dal padre al figlio e al nipote. La famiglia festeggia questa lunga storia di impegno e continuità durante la giornata dedicata ai papà. Poste italiane ha diffuso un comunicato ufficiale per sottolineare questa relazione.

Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Giuseppe De Vietro ha un legame con Poste che dura da 112 anni. Più di un secolo di storia italiana e aziendale. Suo nonno paterno, Giuseppe, dal quale ha ereditato il nome e una vocazione, lavorò nelle Regie Poste fin dal 1914 per poi passare il testimone al padre Tommaso, assunto in Poste nel secondo dopoguerra, negli anni ’50. Era il 1914 quando nonno Giuseppe, suo omonimo, varcava la soglia delle Regie Poste. «Era brigadiere fattorino, una sorta di capo dei mezzi in movimento», spiega con entusiasmo De Vietro, che ha 67 anni e fino a poche settimane fa ha lavorato come collaboratore del direttore nell’ufficio postale di Taranto 5. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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