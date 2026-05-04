A Torino si dà il via alla movida estiva con eventi che coinvolgono le aree di Valentino e Moncalieri. Il 9 maggio, sul palco del Whitemoon si esibirà un artista che attirerà numerosi spettatori. Nel frattempo, le piscine di alcune location saranno aperte al pubblico per balli e intrattenimento dalle 11 alle 22, offrendo un’occasione di svago e socializzazione durante i mesi caldi.

? Cosa scoprirai Chi salirà sul palco del Whitemoon il 9 maggio?. Dove si potrà ballare in piscina dalle ore 11 alle 22?. Quali nuovi locali apriranno tra il Valentino e Moncalieri?. Come cambieranno le serate torinesi con i nuovi Morning Party?.? In Breve Whitemoon inaugura il 25 aprile con Tony Effe il 9 maggio e Bresh il 23 maggio.. Il One apre il Summer Festival l'8 maggio con Fred De Palma il 4 giugno.. Il Cacao di Moncalieri apre il 16 maggio con Filler e Sin Filtro.. L'Azhar l'8 maggio propone eventi con il doppiatore Andrea Beltramo e nuovi Morning Party.. Il Whitemoon di corso Sebastopoli ha aperto le serrande il 25 aprile scorso, dando il via anticipato alla stagione delle discoteche estive a Torino grazie al clima mite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino si accende: la movida estiva parte tra Valentino e Moncalieri

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