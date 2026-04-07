Incidente sull' autostrada Torino-Savona tra Villastellone e Moncalieri | furgone ribaltato in carreggiata traffico bloccato

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada Torino-Savona, tra Villastellone e Moncalieri. Un furgone è finito ribaltato sulla carreggiata, causando il blocco del traffico in direzione del capoluogo piemontese. L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra il casello di Carmagnola e lo svincolo della tangenziale sud di Bauducchi a Moncalieri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze per le persone coinvolte.

Un incidente ha bloccato l'autostrada Torino-Savona, in direzione del capoluogo piemontese, nel tratto compreso tra il casello di Carmagnola e lo svincolo della tangenziale sud di Bauducchi a Moncalieri, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026. Si è trattato della perdita di controllo, avvenuta in modo autonomo, da parte del conducente di un furgone, che si è schiantato contro il guardrail e si è ribaltato in carreggiata al confine tra Moncalieri e Villastellone. L'uomo, benché sempre cosciente, è rimasto bloccato nell'abitacolo e per liberarlo è servito l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Carmagnola e Torino Lingotto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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