la campagna estiva di apo conerpo si parte tenendo il fiato sospeso

Con l’arrivo della stagione estiva, l’attenzione si concentra sulla campagna estiva di Apo Conerpo, che si prepara a partire. La fase pre-lancio è caratterizzata da un grande fermento nel settore ortofrutticolo, mentre le aziende si organizzano per affrontare il periodo più importante dell’anno. La campagna rappresenta un momento chiave per la vendita di prodotti freschi e di stagione, con tutte le sfide legate alla logistica e alla domanda crescente.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, per l’ortofrutta si apre il momento più atteso e delicato dell’anno. È a partire dalle prossime settimane, infatti, che si cominceranno a misurerare davvero i risultati di mesi di lavoro nei campi, di investimenti da parte delle imprese agricole. All’attesa per l’inizio delle raccolte, si affiancano però preoccupazioni e incertezze: "Le aziende arrivano a questo appuntamento dopo avere affrontato settimane complicate - commenta Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo, principale Op ortofrutticola europea con oltre 6.000 soci e 50 cooperative associate in tutto il Paese - Nei frutteti gli effetti...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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