Due individui sono intervenuti improvvisamente mentre un rider stava per consegnare un ordine, aggredendolo e sottraendogli alcuni oggetti. L'episodio si è verificato nel centro cittadino e i due aggressori sono stati descritti come di origine nordafricana. La vittima ha riportato lesioni e ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Un rider egiziano di 29 anni è stato aggredito e rapinato nella tarda serata di mercoledì 29 aprile 2026 in via Rossini a Torino Il giovane, uno studente del Politecnico che lavora per la piattaforma Glovo, stava effettuando l’ultima consegna del turno quando è stato avvicinato all’altezza del civico 22, a poca distanza dalla Mole Antonelliana e dai Giardini Reali. Due uomini lo hanno colpito con calci e pugni per sottrargli i piatti d’asporto che trasportava nella borsa termica. Secondo il racconto fornito dal fattorino, due persone descritte come nordafricane si sono avventate su di lui mentre stava per consegnare l’ordine ai clienti. Dopo averlo picchiato in mezzo alla strada, i delinquenti sono fuggiti portando via i sacchetti con il cibo e, forse, del denaro contante.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Torino, rider picchiato e rapinato da nordafricani

Notizie correlate

Rider picchiato selvaggiamente a Verona e rapinato: giovane arrestato e minore in comunitàDue giovani sono stati sottoposti a misure cautelari per rapina e lesioni ai danni di un rider pakistano: uno è stato condotto in carcere, l’altro...

Milano banlieue, 18enne accoltellato e rapinato da tre nordafricani a Cinisello Balsamo, i fendenti alla schiena e all'addomeImmediato l’intervento dei soccorsi, con un’ambulanza del 118 inviata in codice rosso da Areu.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Rider di Glovo aggredito nel cuore di Torino: colpito a calci e pugni e rapinato del cibo; Il rider picchiato perché non aveva il resto a Torino; Rider aggredito a Torino, era l'ultima consegna della giornata; Rider per pagarmi gli studi al Poli, non avevo il resto e mi hanno preso a pugni.

Rider picchiato a Torino per il resto mancante: Studio per mantenermi, ora ho pauraAggredito mentre lavorava per pagarsi gli studi, picchiato per pochi euro di resto mancanti. È la denuncia di Mohamed Elsisi, 29 anni, studente di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, vitt ... giornalelavoce.it

Torino, rider picchiato perché non aveva il resto: Non dormo più, ho pauraDa mercoledì non riesco a dormire. Ho troppa paura. Non ho finito di studiare e non ho soldi per mantenermi ma non posso tornare a fare il rider. Ora ho paura. Non avevo il resto e mi hanno preso a p ... msn.com

Dal 14 al 18 maggio saremo al @SalonedelLibro di #Torino x.com

Torino Football Club. . Uniti nel ricordo del Grande Torino. Sport Lisboa e Benfica | Club Atlético River Plate - facebook.com facebook