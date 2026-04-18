A Verona, due giovani sono stati fermati in relazione a un episodio in cui un rider pakistano è stato brutalmente picchiato e rapinato. Uno dei due è stato portato in carcere, mentre l’altro è stato collocato in una comunità. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e identificato i responsabili dell’aggressione e del furto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Due giovani sono stati sottoposti a misure cautelari per rapina e lesioni ai danni di un rider pakistano: uno è stato condotto in carcere, l’altro affidato a una comunità. I fatti sono avvenuti a Verona lo scorso gennaio, secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato. Le indagini e le misure cautelari Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Verona, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Verona e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un ventenne tunisino e di un minorenne italiano di seconda generazione. Il primo è stato condotto presso la casa circondariale di Montorio, mentre il secondo è stato affidato a una comunità.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rider picchiato selvaggiamente a Verona e rapinato: giovane arrestato e minore in comunità

Notizie correlate

Leggi anche: Bergamo, rapinato e picchiato dai maranza a Monterosso. Giovane ferito, preso un 16enne

Roma, anziano rapinato e picchiato a Tor Sapienza: è grave, arrestato un 38enneAggressione violenta in strada nella periferia est di Roma, dove un uomo di 69 anni è stato rapinato e brutalmente picchiato mentre passeggiava sotto...