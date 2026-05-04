Torino rapinatore trasformista cambia abito più volte in pochi minuti ma è incastrato dalle telecamere

Un uomo coinvolto in una rapina in un supermercato a Torino ha tentato di evitare l’identificazione cambiandosi più volte d'abito in pochi minuti. Dopo il colpo, è riuscito a scappare anche durante un controllo della polizia. Tuttavia, le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificarlo e di ricostruire i movimenti successivi. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le verifiche per confermare l’identità dell’uomo.

Lo stratagemma messo in atto da un vero e proprio rapinatore trasformista tra le strade di Torino dopo un colpo in un supermercato gli ha permesso di sfuggire nell’immediato anche a un controllo della polizia ma le analisi delle varie telecamere lo hanno incastrato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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