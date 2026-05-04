Rapina il supermercato a Torino Borgo Vittoria e poi si cambia d' abito più volte | individuato e arrestato dopo un mese e mezzo

A circa un mese e mezzo dalla rapina avvenuta nel supermercato di via Lajolo a Torino, la polizia ha arrestato un uomo italiano sospettato di aver commesso il reato. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 10 marzo e, secondo le indagini, l’uomo avrebbe cambiato più volte abiti nel tentativo di evitare il riconoscimento. L’arresto è stato effettuato alla fine di aprile 2026.

Un italiano è stato arrestato a fine aprile 2026 dalla polizia di Stato di Torino con l'accusa di aver messo a segno una violenta rapina aggravata nel pomeriggio dello scorso 10 marzo ai danni del supermercato In's di via Lajolo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, che.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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