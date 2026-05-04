Un uomo è stato arrestato a Torino dopo aver tentato una rapina in un supermercato, nascondendo i vestiti nel trolley. Durante il tentativo di fuga, il rapinatore si è cambiato d'abito, indossando un cappotto diverso rispetto a quello con cui era entrato. Il dettaglio che ha tradito il soggetto è stato notato dal personale di sicurezza, che ha prontamente chiamato le forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a nascondere i vestiti nel trolley?. Quale dettaglio del cambio d'abito ha tradito il rapinatore?. Chi ha aiutato il sospettato a fuggire dopo il colpo?. Perché l'ombrello è stato fondamentale per ingannare le telecamere?.? In Breve Il rapinatore ha sottratto 730 euro alla cassiera del supermercato In's di via Lajolo.. L'arresto è avvenuto a fine aprile 2026 dopo il colpo del 10 marzo.. Il sospettato ha usato un trolley con la convivente per nascondere i vestiti.. Le indagini hanno tracciato i movimenti tra via Breglio, via Roccavione e via Nigra.. La polizia di Stato ha arrestato a fine aprile 2026 un uomo italiano accusato di aver assaltato con un coltello il supermercato In’s di via Lajolo a Torino Borgo Vittoria lo scorso 10 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, rapina al supermercato con l’ombrello: preso l’uomo

Torino, assalto alla sede centrale del quotidiano La Stampa

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