Matera doppia rapina in una notte | arrestato un uomo con coltello indagini per il tentato colpo al supermercato

Nella notte, a Matera, un uomo armato di coltello ha compiuto due rapine consecutive, causando panico tra i cittadini. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato il sospetto, che aveva già tentato di svaligiare un supermercato poco prima. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e raccogliere eventuali prove. La comunità si chiede se ci siano altre persone coinvolte in questi episodi. Le indagini continuano per fare piena luce sulla vicenda.

Matera scossa da una doppia rapina: arrestato un uomo, indagini in corso. Matera è stata teatro di una notte di paura, culminata con l’arresto di un uomo accusato di rapina a mano armata e di un tentato colpo. L’individuo, armato di un coltello, ha colpito una farmacia e successivamente ha tentato di rapinare un supermercato, prima di essere rintracciato dalle forze dell’ordine nella sua abitazione. L’intervento rapido ha permesso di recuperare parte del denaro sottratto e di mettere in sicurezza la comunità. L’irruzione in farmacia e il fallito assalto al supermercato. La sequenza di eventi si è svolta nella serata di ieri, gettando allarme tra i residenti del centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Con un ordine di carcerazione va a fare una rapina al supermercato: arrestato Bergamo, tentato sequestro al supermercato: bimba di 18 mesi ferita, arrestato un uomo. Dinamica e soccorsi.Un uomo di nazionalità rumena ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi dal supermercato di Bergamo, provocando una frattura al femore alla piccola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Matera, rapina in farmacia e tentato colpo al supermercato: arrestato dalla PoliziaMatera, rapina in farmacia e tentato colpo in un supermercato. Arrestato dalla Polizia di Stato, recuperati 690 euro e il coltello usato per le minacce. trmtv.it Rapina con coltello in una farmacia di Matera, bottino recuperato e responsabile in manetteMATERA - Ieri sera una rapina è stata messa a segno ai danni della farmacia Pistone di Matera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo armato di col ... ivl24.it Doppia consegna del Nuovo T-Roc! Due Nuovi T-Roc sono pronti a scendere in strada per Sepon Srl Grazie a Sepon Srl per aver scelto la nostra concessionaria. Buona strada e buon lavoro! #AutocityMatera #Volkswagen #NuovoTRoc #ConsegneA facebook