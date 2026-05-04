Torino Massimo Bello al Salone | l’Europa tra istituzioni e cittadini

A Torino si è tenuto un evento al Salone dedicato a Massimo Bello, incentrato sul rapporto tra l’Europa, le istituzioni e i cittadini. Durante l’incontro si sono analizzati i modi in cui le decisioni europee incidono sulle realtà locali e si è discusso delle ragioni per cui il collegamento tra cittadini e istituzioni europee appare spesso poco diretto. L’evento ha coinvolto esperti e rappresentanti di diversi settori.

? Cosa scoprirai Come influenzano le decisioni europee la vita dei singoli territori?. Perché il rapporto tra cittadini e istituzioni appare così distante?. Cosa rivela l'esperienza di Massimo Bello sul potere sovranazionale?. Come può l'Europa rispondere ai bisogni reali delle popolazioni locali?.? In Breve Presentazione del volume di 298 pagine presso il Lingotto Fiere di Torino.. Appuntamento fissato per domenica 17 maggio alle ore 17.. L'incontro è organizzato dalla casa editrice Ventura Edizioni.. Sessione finale dedicata alla firma delle copie con l'autore.. Massimo Bello presenterà il volume La mia storia europea domenica 17 maggio alle ore 17 presso il Salone Internazionale del Libro di Torino al Lingotto Fiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, Massimo Bello al Salone: l’Europa tra istituzioni e cittadini Notizie correlate Rete anti-frodi per tutelare gli anziani, confronto tra istituzioni e cittadiniA Casagiove si è svolto nei giorni scorsi l’incontro “Attivi Digitali – Per non cadere nella rete”, promosso dall’associazione Gianluca Sgueglia OdV... Farindola presa d'assalto dai ladri, controlli rafforzati e collaborazione attiva tra istituzioni e cittadiniFurti e tentati furti a Farinfola con controlli rafforzati e collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini.