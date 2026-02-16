Farindola presa d' assalto dai ladri controlli rafforzati e collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini

A Farindola, i furti sono aumentati negli ultimi giorni, spingendo le autorità a intensificare i controlli e a coinvolgere più attivamente la comunità locale. Numerosi episodi di furto e tentativi di furto hanno messo in allarme il paese, che ora si prepara a rispondere con misure più stringenti. Le forze dell’ordine hanno aumentato le pattuglie nelle zone più a rischio, mentre i cittadini si sono organizzati per segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.

Il Comune informa la cittadinanza che, a seguito dei recenti episodi di furti e tentati furti verificatisi in paese e in diverse contrade, l'amministrazione comunale ha immediatamente attivato, in stretta sinergia con i militari dell'Arma dei carabinieri – Stazione di Penne e presidio di Farindola – un significativo potenziamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio. Su richiesta del sindaco Luca Labricciosa sono stati intensificati i pattugliamenti, con particolare attenzione alle aree periferiche e alle contrade maggiormente interessate dagli episodi.

A Bergamo, una pronta chiamata al 112 ha contribuito a prevenire un furto in appartamento in via Fontana.

