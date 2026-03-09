Rete anti-frodi per tutelare gli anziani confronto tra istituzioni e cittadini

A Casagiove si è tenuto un incontro intitolato “Attivi Digitali – Per non cadere nella rete” organizzato dall’associazione Gianluca Sgueglia OdV. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di discutere di strategie e strumenti per proteggere gli anziani dalle frodi online. La discussione si è concentrata sulle misure di prevenzione e sulla sensibilizzazione delle persone più a rischio.

A Casagiove si è svolto nei giorni scorsi l’incontro “Attivi Digitali – Per non cadere nella rete”, promosso dall’associazione Gianluca Sgueglia OdV e dedicato alla prevenzione delle frodi, con particolare attenzione alla tutela degli over 65. L’iniziativa ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Vozza, del Vice Questore Tuccillo e dell’Ispettore Colella per la Polizia di Stato, del relatore Gianluca Russo, e di rappresentanti della Fondazione Longevitas, del Ministero dell’Interno, di Lottomatica, dell’ANCI, dell’Università degli Studi di Roma e dell’Unitre di Casagiove e Caserta. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali tipologie di truffe che colpiscono varie fasce della popolazione, con un focus sulla protezione degli anziani. 🔗 Leggi su Casertanews.it

