A Superga, durante un evento pubblico, sono stati rivolti fischi e insulti sia al presidente del Torino che ai giocatori della squadra. La contestazione si è svolta davanti a una folla di tifosi e si è aggiunta alle recenti polemiche emerse sui social e nei media. La situazione ha attirato l’attenzione di testate sportive e ha generato confronti tra i sostenitori presenti. La tensione tra i supporter e la dirigenza continua a mantenersi alta.

2026-05-04 17:40:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Fischi e insulti. Così una parte dei tifosi del Torino ha accolto i granata di Roberto D’Aversa al 77º anniversario della Tragedia di Superga. La contestazione si è tenuta nel piazzale davanti la basilica di Superga dove la squadra è giunta nel pomeriggio di lunedì 4 maggio per prendere parte alla commemorazione dei caduti nell’incidente aereo in cui perse la vita, tra gli altri, l’intera squadra del Grande Torino. Una protesta che ha interessato anche il patron Urbano Cairo, contro il quale sono stati intonati cori poi soppiantati dal canto “C’è solo il Grande Torino”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Cairo e i giocatori del Torino contestati anche a Superga: cosa è successo

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