Tre riqualificazioni in corso Racconigi a Torino | investimento di oltre 3,5 milioni di euro

A Racconigi, nel quartiere di Torino, sono in corso tre interventi di riqualificazione che prevedono un investimento superiore ai 3,5 milioni di euro. Gli interventi puntano a migliorare gli spazi pubblici, rendendoli più belli, sicuri ed efficienti. L’obiettivo è creare ambienti più accoglienti e funzionali per residenti, famiglie, lavoratori e operatori economici.

Restituire al quartiere spazi più belli, efficienti, sicuri e accoglienti, capaci di generare socialità e servizi di qualità per residenti, famiglie, lavoratori e operatori economici. È questo il fine degli interventi di rigenerazione urbana effettuati nell'area di corso Racconigi

Torino, cambia volto il viale alberato in corso Racconigi: circa 611mila euro per l’interventoLa trasformazione ha permesso di superare le criticità legate al parcheggio selvaggio nel tratto tra via Monginevro e piazza Robilant Corso Racconigi...

Nuovo nido d’infanzia e mensa scolastica, lavori in dirittura d’arrivo: investimento da oltre 3,4 milioni di euroSono pressoché terminati i lavori riguardanti la costruzione del nuovo nido d’infanzia e della nuova mensa scolastica di via dei Garofani a Narni...

