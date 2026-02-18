Il mistero della pietra romana con incisioni | l’IA svela che potrebbe essere un antico gioco da tavolo dei Romani

Una pietra romana con incisioni ha attirato l’attenzione degli studiosi perché potrebbe rappresentare un antico gioco da tavolo, secondo le analisi dell’intelligenza artificiale. La scoperta, fatta in un sito archeologico nel Lazio, si basa su dettagli che richiamano schemi di gioco noti ai Romani. La tecnologia ha permesso di confrontare le incisioni con altri reperti simili, rivelando somiglianze sorprendenti.

Per anni è rimasta un enigma archeologico, osservata e studiata senza che nessuno riuscisse a comprenderne davvero la funzione, ma ora l'intelligenza artificiale potrebbe aver aperto un nuovo scenario su una pietra romana incisa, dalla forma insolita e dalle geometrie misteriose. È stato l'utilizzo della tecnologia, infatti, a suggerire che quell'oggetto potrebbe nascondere una storia molto diversa da quanto immaginato finora. L'antica pietra romana: un reperto enigmatico che ha sfidato gli studiosi (e al quale l'IA potrebbe aver risposto). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Protagonista del mistero è una pietra calcarea, conservata al Museo Het Romeins di Heerlen, nei Paesi Bassi, rinvenuta nell'antica città romana di Coriovallum, esistente tra il I e il V secolo d.

Gli archeologi hanno scoperto il significato delle incisioni su una pietra romana trovata a Coriovallum.

