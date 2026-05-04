Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Torino dopo aver aggredito una commessa durante una rapina. La donna è intervenuta fisicamente per cercare di fermarlo e, grazie alla sua segnalazione, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare il sospetto in fuga. L'uomo è stato portato in carcere e dovrà rispondere di rapina e aggressione. La commessa ha riportato leggere ferite durante l'episodio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la vittima a rintracciare il rapinatore in fuga?. Cosa ha spinto la commessa a intervenire fisicamente contro l'uomo?. Perché l'aggressore ha opposto resistenza violenta anche ai poliziotti?. Quali sono le accuse legali che pesano ora sul quarantenne?.? In Breve Aggredito in via Stradella dopo molestie verso una cliente nel negozio.. Soggetto alterato arrestato presso la casa circondariale Lorusso e Cotugno.. Accuse formali di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.. Passanti aiutano la vittima a rintracciare il colpevole subito dopo il colpo.. Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Torino in via Stradella dopo aver aggredito una donna e una dipendente di un negozio, tentando di scappare con un cellulare sottratto con la forza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, arrestato il 40enne che aggredisce la commessa per scappare

Arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto a Torino

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