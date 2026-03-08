Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Avellino dopo aver minacciato di uccidere l’ex compagna, aver aggredito gli agenti intervenuti e aver causato danni a un’auto di servizio. L’uomo era stato segnalato per comportamenti di stalking e aveva con sé un coltello, che ha poi utilizzato durante la lite.

a Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 40 enne per stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell'auto vettura di servizio. In particolare, n ella decorsa notte un quarantenne avellinese già sottoposto alla sorveglianza speciale, già ammonito dal Questore e gravato da divieto di avvicinamento alla persona offesa, telefonava alla sua ex compagna, riferendo che stava per raggiungerla con l'intento di ucciderla (scannarla). Immediatamente due Volanti si portavano rispettivamente una pattuglia presso l'abitazione della donna e l'altra si poneva al rintraccio dell'uomo.

© Anteprima24.it - Minaccia di uccidere l’ex e poi aggredisce la Polizia: arrestato 40enne

