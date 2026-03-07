Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mondragone, in provincia di Caserta, dopo aver evaso dai domiciliari e aver aggredito la compagna incinta. La vittima ha subito calci, pugni e un colpo di coltello durante l’aggressione. L’uomo, dopo aver lasciato la sua abitazione senza autorizzazione, è stato fermato poco dopo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri a Mondragone (Caserta) con l’accusa di aver aggredito la compagna incinta con calci, pugni e un coltello. I militari del reparto territoriale di Mondragone, in seguito alla richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza “112”, sono intervenuti nella nuova abitazione dove la donna si era trasferita assieme alla figlia minore dopo precedenti episodi di maltrattamenti commessi dal 40enne. La vittima ha raccontato di essere stata poco prima raggiunta dal compagno, peraltro già agli arresti domiciliari, il quale al termine di una discussione legata alla decisione di. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna incinta, arrestato 40enne

