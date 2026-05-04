Torino anziana smaschera la truffa e fa arrestare la ladra

Un’anziana di Mappano, in provincia di Torino, ha ricevuto una telefonata sul telefono di casa. Durante la chiamata, ha scoperto che si trattava di una truffa. La donna ha reagito prontamente, riuscendo a far arrestare una donna che aveva tentato di ingannarla. La truffatrice è stata fermata dalle forze dell’ordine poco dopo. La vittima ha collaborato con gli agenti fornendo dettagli utili per l’identificazione.

Ha ricevuto la chiamata direttamente sul telefono di casa l’85enne di Mappano, in provincia di Torino, che lo scorso mercoledì pomeriggio ha permesso ai Carabinieri della Sezione Operativa di Venaria e della Stazione di Leinì, di arrestare in flagranza di reato una donna, cittadina polacca di 41 anni, con le tasche piene dei monili appena ritirati dall’abitazione dell’anziana. L’arresto si è concretizzato proprio grazie alla perspicacia dell’anziana dopo che, ricevuta la telefonata da un uomo, sedicente medico dell’Ospedale “Molinelle”, le veniva data notizia di una grave malattia diagnosticata al figlio, curabile solo attraverso un intervento chirurgico la cui spesa, 120.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, anziana smaschera la truffa e fa arrestare la ladra La truffatrice che non paga e insulta baristi e albergatori - Vita in diretta 05/12/2025 Notizie correlate Torino, 85enne smaschera una truffa e fa arrestare la ladra | Era già successo nel 2024Una 85enne di Mappano, nel Torinese, è riuscita a sventare (per la seconda volta) un tentativo di truffa. Colleferro, truffa del “finto nipote”: anziana smaschera i truffatori e li fa arrestareUna telefonata, una voce tremante e una richiesta urgente di denaro: il copione classico della truffa del “finto nipote”. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Truffa anziana e le ruba 18mila euro | carabinieri arrestano 19enne. Torino, anziana smaschera la truffa e fa arrestare la ladra(LaPresse) Ha ricevuto la chiamata direttamente sul telefono di casa l'85enne di Mappano, nel Torinese, che lo scorso mercoledì pomeriggio ... stream24.ilsole24ore.com «Suo figlio ha una grave malattia, ci dia 120 mila euro». Donna di 85 anni smaschera la truffa e fa arrestare il falso medicoL’anziana, residente a Mappano, intuisce il tentativo di raggiro e avvisa la figlia, che a sua volta contatta i carabinieri. Fermata una 41enne polacca ... torino.corriere.it