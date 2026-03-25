Colleferro truffa del finto nipote | anziana smaschera i truffatori e li fa arrestare

A Colleferro, un'anziana donna ha ricevuto una telefonata con una voce tremante che si qualificava come un nipote in difficoltà e chiedeva un aiuto economico. La donna ha riconosciuto la truffa e ha contattato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato due persone sospettate di aver messo in atto la stessa truffa in altre occasioni.

Una telefonata, una voce tremante e una richiesta urgente di denaro: il copione classico della truffa del “finto nipote”. Ma questa volta il piano è fallito grazie alla prontezza di un’anziana di Colleferro, che ha riconosciuto il raggiro e ha fatto intervenire i carabinieri. La telefonata sospetta. Dall’altra parte del telefono, un uomo che si fingeva un familiare in difficoltà chiedeva soldi con urgenza. Una situazione costruita ad arte per generare panico e spingere la vittima ad agire senza riflettere. Ma la donna, invece di cadere nella trappola, ha mantenuto la lucidità e ha capito subito che non si trattava del vero nipote. Senza perdere tempo, ha interrotto la chiamata e ha contattato le forze dell’ordine, trasformandosi da potenziale vittima a protagonista dell’operazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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