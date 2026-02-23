Anziano di 88 anni smaschera la truffa del finto carabiniere e fa arrestare una 23enne

Un anziano di 88 anni ha scoperto una truffa di una giovane di 23 anni e ha chiamato i carabinieri, che l’hanno arrestata. La ragazza aveva tentato di ingannarlo fingendosi un ufficiale dei carabinieri e di portargli via dei soldi. L’anziano ha riconosciuto subito il trucco e ha evitato di cadere nella trappola. La scena si è svolta a Pavia, dove il suo intervento ha portato all’arresto immediato. La ragazza ora si trova in custodia.

Una 23enne è stata arrestata dai carabinieri a Pavia. La ragazza sarebbe coinvolta in un tentativo di truffa ai danni di un 88enne, il quale però ha smascherato il raggiro e chiamato le forze dell'ordine.