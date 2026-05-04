top gun 3 tom cruise perde un collaboratore storico dopo anni di successi insieme

Dopo anni di collaborazione, sembra che il regista Joseph Kosinski non tornerà a dirigere il prossimo capitolo di Top Gun 3. La notizia arriva in un momento in cui si discute del futuro della serie, che ha visto il coinvolgimento di Tom Cruise e di altri professionisti chiave. La decisione potrebbe influenzare la produzione del film, anche se ancora non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Dopo che molto probabilmente Joseph Kosinski non tornerà alla regia, la saga perde un altro pezzo che si è rivelato cruciale nel successo dell'ultimo capitolo, Top Gun: Maverick Nonostante anni di stretta collaborazione tra loro, sembra che Christopher McQuarrie sia di fatto fuori dai giochi per dirigere Top Gun 3, il che è piuttosto sorprendente perché molti davano per scontato che Tom Cruise avrebbe semplicemente scelto il suo partner creativo di fiducia. Soprattutto dopo che McQuarrie aveva co-sceneggiato e prodotto Top Gun: Maverick, ma secondo The InSneider, questa possibilità non è mai stata seriamente presa in considerazione. L'amicizia tra Tom Cruise e McQuarrie dura da 25 anni La collaborazione e l'amicizia venticinquennale tra McQuarrie e Cruise è iniziata nel 2000, quando è uscito Le vie della violenza, il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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