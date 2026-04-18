È stato annunciato che si sta lavorando a “Top Gun 3”, il terzo capitolo della serie, con l’attore protagonista che interpreta ancora il personaggio di Pete “Maverick” Mitchell. La produzione è in fase di preparazione e l’attore ha dichiarato che il futuro della saga appare promettente. La notizia è stata diffusa tramite comunicati ufficiali e confermata da fonti vicine alla produzione.

Top Gun 3, con Tom Cruise nel ruolo del pilota Pete “Maverick“ Mitchell, è ufficialmente in preparazione. Lo ha annunciato la Paramount Pictures alla fiera del CinemaCon a Las Vegas. Uscito nel 1986, il primo capitolo aveva lanciato Cruise verso la celebrità. Il suo sequel nel 2022 aveva incassato 1,5 miliardi di dollari, salvando Hollywood dalla crisi dovuta al Covid-19. Cruise, 63 anni, non era alla presentazione di Las Vegas, ma è apparso in un video all’apertura dell’evento. Appollaiato sulla torre dell’acqua dello studio a Hollywood, ha affermato: "Da qui il futuro sembra radioso". Il capo della Paramount Skydance, David Ellison, ha approfittato dell’evento per annunciare una distribuzione di 45 giorni per i film del gruppo prima del loro arrivo in streaming.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva “Top Gun 3“. Tom Cruise: : "Il futuro è radioso"

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