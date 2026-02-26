Napoli torna il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta

A Napoli si prepara la quarta edizione invernale del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta, che si terrà presso la Locanda del Cerriglio. L’evento riunisce autorevoli professionisti del settore e appassionati, offrendo una serie di incontri e approfondimenti dedicati a temi di attualità e denuncia. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante nel panorama culturale cittadino.

Tutto è pronto per la quarta edizione invernale del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta che si svolgerà presso la Locanda del Cerriglio. Dal presidente Trump leader del nazionalismo cristiano americano, al ruolo calante delle regioni nello scacchiere politico, fino a un clamoroso caso di spionaggio informatico ai danni del direttore di un giornale d’inchiesta. Appassionanti e variegati, i temi della quarta edizione invernale del Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta. Una kermesse di eventi ricca di autori e di ospiti di altissimo livello, che si svolgerà presso la Locanda del Cerriglio, il ristorante storico di Napoli che torna a vestirsi di cultura e approfondimento dopo i successi delle prime tre edizioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

