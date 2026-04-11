Un'organizzazione benefica africana contro l'AIDS ha citato in giudizio il principe Harry per diffamazione. La stessa organizzazione, fondata in parte dal principe in memoria di sua madre, ha avviato l'azione legale contro di lui. La causa si concentra su dichiarazioni ritenute diffamatorie fatte dal membro della famiglia reale. La vicenda si svolge in ambito legale e coinvolge questioni di reputazione e responsabilità pubblica.

Un’organizzazione benefica africana per la lotta all’AIDS, co – fondata dal principe Harry del Regno Unito in onore della sua defunta madre, la principessa Diana, lo ha citato in giudizio per diffamazione dopo che l’anno scorso si è dimesso dal ruolo di patrono a seguito di una controversia gestionale. Harry ha scelto il nome Sentebale in omaggio a Diana, morta in un incidente stradale a Parigi nel 1997, quando il principe aveva solo 12 anni. Sentebale significa “non dimenticarmi” nella lingua Sesotho e viene usato anche per dire addio. “Sentebale ha avviato un procedimento legale presso l’Alta Corte di Inghilterra e Galles”, ha dichiarato l’organizzazione benefica in un comunicato stampa venerdì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il principe Harry è stato citato in giudizio per diffamazione dall’organizzazione benefica Sentebale, da lui co-fondata in onore di sua madre

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Prince Harry sued for defamation by Sentebale charity he co founded

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