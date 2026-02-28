Chi sono gli ex di Taylor Mega da Tony Effe Fedez Briatore all’ex fidanzato che l’ha denunciata per estorsione

Taylor Mega, nata a Udine nel 1993, è diventata nota sui social network, accumulando milioni di follower su Instagram e TikTok. Tra i suoi ex, ci sono rapper, imprenditori e personaggi dello spettacolo, tra cui Tony Effe, Fedez e Briatore. Recentemente si è diffusa la notizia di un ex fidanzato che ha sporto denuncia per estorsione.

Nata a Udine nel 1993, Taylor Mega ha conquistato la fama grazie ai social network, dove vanta milioni di follower su piattaforme come Instagram e TikTok. La sua notorietà è cresciuta anche grazie alla partecipazione a programmi televisivi come Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Tuttavia, a fare spesso notizia sono state le sue relazioni sentimentali, da quella breve con Flavio Briatore nel 2018, seguita da un «ghosting da entrambi i lati», come lei stessa ha dichiarato, a una storia di tre anni con il rapper Tony Effe, interrotta per un presunto tradimento. Più recentemente, Taylor Mega ha rivelato a Le Iene un flirt con Fedez, descrivendolo come un feeling nato in un contesto di «coppia aperta» con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

